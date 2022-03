Tabellenführer Eisbären Berlin hat in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) einen herben Dämpfer kassiert. Der Titelverteidiger unterlag im Nachholspiel am Sonntag (27.03.2022) den Straubing Tigers nach einem Einbruch im Schlussdrittel 3:6 (0:1, 3:0, 0:5) und verpasste den dritten Erfolg in Serie deutlich. Die viertplatzierten Tigers hingegen setzten ihren Lauf fort und gingen zum fünften Mal nacheinander als Sieger vom Eis.

Schwenningen kann in Krefeld alles klar machen

Die Schwenninger Wild Wings haben durch das 5:2 (3:0, 2:1, 0:1) gegen die Düsseldorfer EG einen großen Schritt in Richtung Klassenverbleib in der Deutschen Eishockey Liga gemacht. Bereits am Dienstag könnte das Team des früheren Düsseldorfer Profis und Trainers Christof Kreutzer im direkten Duell bei den Krefeld Pinguinen alles klar machen.

Gegen die DEG, deren Trainer Harold Kreis nach der Saison nach Schwenningen wechselt, hatten die Wild Wings am Sonntag leichtes Spiel. Die Düsseldorfer, die den Einzug in die Playoff-Qualifikationsrunde noch nicht sicher haben, erwischten einen katastrophalen Tag und kassierte die Gegentore viel zu leicht.