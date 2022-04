Am Dienstag ging es in einem umkämpften und hochklassigen Spiel von Beginn an zur Sache - Plachta, olympischer Silbermedaillengewinner von 2018, brachte die Adler früh in Führung. Berlin antworte aber noch vor der ersten Drittelpause, im zweiten Durchgang wurde es turbulent mit vier Treffern innerhalb von fünf Minuten.

Eisenschmid erzielt entscheidendes Tor

Im Schlussabschnitt riskierten beide Teams weniger - im Wissen, dass ein weiterer Gegentreffer schwer wiegen könnte. Eisenschmid fälschte schließlich einen Schuss von der blauen Linie entscheidend ab. In den Schlussminuten warfen die Eisbären alles nach vorne. Belohnt wurden sie dafür nicht, mit viel Einsatz und etwas Glück brachten die Adler den Erfolg ins Ziel.

Quelle: dpa/sid/red