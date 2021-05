DEL - der Norden schwächer, aber im Finale unter sich

Modus hin oder her - Hördler, der ewige Eisbär, greift mit Berlin nach dem 4:2 im dritten Halbfinale gegen den ERC Ingolstadt nach dem achten Meistertitel. Schon beim ersten Triumph 2005 war der Silbermedaillengewinner von Pyeongchang dabei, damals noch an der Seite von Spielern wie Olaf Kölzig, Stefan Ustorf und Sven Felski, die längst die Schlittschuhe an den Nagel gehängt haben. Für seine aktuellen Teamkollegen hat der 36-Jährige "nur einen Ratschlag: Man weiß nie, wann man das nächste Mal in Finale steht".