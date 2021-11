DEL - München festigt Tabellenführung, DEG gewinnt

Die Münchner feierten am Dienstag (30.11.2021) in einem Nachholspiel beim ERC Ingolstadt einen 4:3 (1:0, 1:1, 2:2)-Erfolg und führen die Liga weiter vor den Adlern Mannheim an.

Zach Redmond (16.), Jonathon Blum (35.), Austin Ortega (44.) und Ben Street (56.) erzielten die Tore der Gäste. Chris Bourque (29.), Justin Feser (48.) und Louis-Marc Aubry (59.) trafen für Ingolstadt.