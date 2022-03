Corona in der DEL - Positive Testergebnisse während des Spiels

Bei den Ice Tigers waren zwei Pools positiv, so wurden 20 PCR-Tests angeordnet. Da es etwa mindestens einen Tag dauert, bis die Ergebnisse bekannt sind, hätten die Ice Tigers am Morgen des Spieltags vor dem Abschlusstraining noch "zertifizierte Schnelltests" durchgeführt. Alle hätten ein negatives Ergebnis gebracht, so Horlamus, es habe auch niemand Symptome gezeigt. Folglich hätten auch alle trainiert und gespielt.

Bei Stoa und Schmölz wurden die positiven Testergebnisse während des Spiels bekannt. Bei Treutle und Ribarik erst am Donnerstag. Die vier Spieler müssen jeweils für mindestens sieben Tage in Isolation.

Das Gesundheitsamt Nürnberg habe sich nicht bei den Ice Tigers gemeldet wegen einer Mannschaftsquarantäne, so Horlamus. Sie sei auch nicht nötig, da auch in Bayern gelte, dass Personen mit einer Auffrischungsimpfung nicht mehr in Quarantäne müssen, selbst wenn sie engen und längeren Kontakt zu einem positiv Getesteten hatten.

So kann es sein, dass die Nürnberg Ice Tigers am Freitag gegen die Eisbären Berlin spielen müssen, obwohl sie vielleicht weniger Coronafälle haben als etwa die Schwenninger Wild Wings, die in Gruppenquarantäne mussten, nachdem sie "mehrere Teammitglieder" mit einer Infektion gemeldet hatten, ohne eine konkrete Zahl zu nennen.