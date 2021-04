DEL: "Glück" in der Hauptrunde und Mini-Playoffs vor der Brust

0,011 "Punkte" machten am Ende den Unterschied zwischen Playoff-Viertelfinale und Saisonende, zwischen den Straubing Tigers und den Schwenninger Wild Wings. Es war die knappste und wohl denkwürdigste Entscheidung in der Geschichte der Deutschen Eishockey Liga. Mit Straubing spielt jetzt eine Mannschaft weiter um die Meisterschaft, die einen Punkt weniger geholt hat, als der direkte Konkurent. Grund sind die angepassten Regularien in der Corona-Saison.

"Dass es so kommen könnte, haben wir von Anfang an gewusst. Die Verzerrung wäre noch größer, wenn ein Team in drei Tagen dreimal spielen müsste" , sagte Liga-Chef Gernot Tripcke schon vor dem Hauptrundenfinale.

"Ein Stein vom Herzen gefallen"

Dabei schaut Tripcke eigentlich auf eine erfolgreiche Saison zurück - zumindest was die Einhaltung des Spielplans und des Hygienekonzepts angeht. Lediglich eine Partie konnte nicht gespielt beziehungsweise nachgeholt werden. "Uns ist schon ein Stein vom Herzen gefallen, dass wir so gut durch die Saison gekommen sind" , sagte Tripcke der Sportschau.

Das Hygienekonzept in der DEL wurde im Laufe der Saison verschärft und sah zuletzt zwei PCR -Tests pro Woche vor - viele Klubs haben darüber hinaus mit regelmäßigen Schnelltests agiert. Im Vergleich zu anderen Sportarten sind die Eishockeyspieler sehr gut durch ihre Saison gekommen.

Keine Nachholspiele in den Playoffs

Dafür gab es laut Liga-Chef einige Gründe: keine internationalen Wettbewerbe, wenige Länderspiele und ausländische Spieler hätten in der Regel ihre Familie nicht nach Deutschland geholt. Alles potenzielle Infektionsrisiken. Aber "es gehört auch ehrlicherweise eine Portion Glück dazu" , so Tripcke.

Die entscheidende Saisonphase beginnt aber erst jetzt: die Playoffs. Sollte es hier zu Coronafällen kommen, könnte der sportliche Wettkampf ad absurdum geführt werden und Mannschaften könnten kampflos in die nächste Runde einziehen. Nachholspiele sind ausgeschlossen.

Mini-Playoffs zur Meisterschaft

Für die acht qualifizierten Teams geht es bereits zwei Tage nach dem letzten Hauptrundenspiel in die K.o.-Phase (Dienstag, 20.04.2021). Und zwar in einem abgespeckten Modus. Um die Saison pünktlich vor der Weltmeisterschaft Ende Mai in Riga abzuschließen, werden Viertel- und Halbfinale sowie die Finalserie im Best-of-Three-Modus ausgetragen.

Objekt der Begierde: Der Meisterpokal

Zwei Siege reichen also zum Weiterkommen, es sind nur noch sechs Siege bis zum Meistertitel. Das erhöht die Chancen für Außenseiter, weil die potenziell stärkeren Mannschaften nicht viermal besiegt werden müssen, wie es im sonst üblichen Best-of-Seven-Modus der Fall wäre.

Dennoch gehen mit Mannheim und München vor allem die Schwergewichte als Favoriten ins Rennen um die Meisterschaft, die im letzten Jahr coronabedingt nicht ausgespielt wurde. Aber auch die Eisbären Berlin spielen seit Saisonbeginn auf konstant hohem Niveau und rechnen sich Chancen aus.