DEL Straubing gewinnt Krimi in Frankfurt Stand: 24.11.2022 22:25 Uhr

Mit einem Krimi-Sieg im Penaltyschießen am Donnerstagabend (24.11.2022) bleiben die Straubing Tigers in der Deutschen Eishockey Liga knapp vor den Löwen Frankfurt.

Beim 4:3 (2:2, 0:1, 1:0, 1:0) war Tim Brunnhuber mit dem entscheidenden Penalty am Ende der Matchwinner für die Straubinger. Gastgeber Frankfurt war im ersten Drittel durch Nathan Burns (5.) in Führung gegangen.

Schnell wieder zurück im Spiel

Doch die Tigers kamen schnell zurück in die Partie, Parker Tuomie (12.) und Taylor Leier (14.) drehten den Rückstand, ehe Dylan Wruck (15.) postwendend wieder ausglich.

Danach eroberten die Defensivreihen und die beiden Torhüter die Eisfläche und es fielen nur noch zwei Treffer: Kevin Magnot traf kurz vor der Schlusssirene des zweiten Drittels zum 3:2 für die Löwen, doch in der 44. Minute gelang Jason Akeson das 3:3. In der Overtime passierte nichts, dank Brunnhuber nahmen die Straubinger dann zwei Punkte mit nach Hause, einer ging an Frankfurt.