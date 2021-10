Die Mannschaft von Trainer Pavel Gross setzte sich am Sonntag (24.10.2021) am 16. Spieltag bei den Krefeld Pinguinen mit 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) durch und führt mit 34 Punkten die Tabelle deutlich an. Das Verfolgerduell zwischen Red Bull München und Meister Eisbären Berlin musste bereits unter der Woche coronabedingt abgesagt werden.

Tim Wohlgemuth (18.), Joonas Lehtivuori (36.) und Jason Bast (58.) schossen die Gäste zum Auswärtssieg. Niclas Lucenius (21.), der zum zwischenzeitlichen Ausgleich getroffen hatte, und Lucas Lessio (60.) waren für die personell gebeutelten, aber nie aufsteckenden Gastgeber erfolgreich.