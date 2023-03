Eishockey Pre-Playoffs - DEG und Bremerhaven siegen in Spiel eins Stand: 07.03.2023 21:56 Uhr

Die Düsseldorfer EG und die Fischtown Pinguins Bremerhaven sind nur noch einen Sieg vom Viertelfinale um die deutsche Eishockey-Meisterschaft entfernt.

Die DEG setzte sich am Dienstag im ersten Spiel der Pre-Playoffs souverän mit 5:0 (0:0, 3:0, 2:0) gegen die Löwen Frankfurt durch. Für die Düsseldorfer waren vor eigenem Publikum Alexander Blank (32.), Cedrik Schiemenz (34.), Stephen MacAulay (37.), Alexander Barta (44.) und Daniel Fischbuch (57.) erfolgreich.

Die DEG war nach einer beeindruckend starken Hauptrunde erst im letzten Saisonspiel am Sonntag aus den Top-6 der Liga gerutscht und muss deshalb den "Umweg" über die Pre-Playoffs gehen, um sich für das Viertelfinale der DEL zu qualifizieren. Bei einem weiteren Sieg würde die DEG auf den ERC Ingolstadt treffen.

Urbas erledigt Nürnberg im Alleingang

Angeführt von Flügelstürmer Jan Urbas feierte Bremerhaven parallel ein 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) gegen die Nürnberg Ice Tigers. Bereits in der ersten Spielminute schlug Urbas erstmals zu. Einen Konter schloss der 34-Jährige trocken ab. Nürnberg brauchte um sich vom Schock zu erholen, kam dann aber besser ins Spiel. In Überzahl glich Daniel Schmölz (21.) dann aus. In der Folge entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel aus Augenhöhe.

Die Fishtown Pinguins bejubeln die Führung gegen Nürnberg.

Im Schlussabschnitt war es erneut Jan Urbas, der die Gastgeber jubeln lies - und zwar geich doppelt. Erst erhöhte der Slowene in Überzahl per Schlagschuss (49.), kurz vor Schluss traf Urbas dann aus dem eigenen Drittel ins leere Tor und avancierte so zum Matchwinner.

Entscheidungen können schon am Freitag fallen

Die zweiten Spiele der "Best of three"-Serie sind am Freitag angesetzt. Mögliche Entscheidungspartien würden am Sonntag stattfinden. Das nach der Hauptrunde Schlechtplatzierteste Team, das den Einzug ins Viertelfinale schafft, trifft dort dann auf Ligaprimus München. Die Runde der besten Acht in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) beginnt am 14./15. März.