DEL-Playoffs starten überraschend: Alle Favoriten straucheln

Am Dienstagabend (20.04.2021) verlor Mannheim, das beste Team der DEL-Vorrunde, überraschend zum Viertelfinal-Auftakt 2:3 (2:2, 0:0, 0:0) nach Verlängerung gegen Außenseiter Straubing Tigers.

Strafzeit gegen Mannheim führt zur Entscheidung

Eine Strafzeit gegen Mannheim kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit brachte in der Overtime die Entscheidung. Jeremy Williams traf in der zweiten Minute der Verlängerung für die Niederbayern, die sich erst am letzten Vorrunden-Spieltag am Sonntag für die Playoffs qualifiziert hatte, in Überzahl zum Sieg. Zu allem Überfluss musste auch Mannheims Nationalspieler David Wolf vorzeitig verletzt vom Eis.

In der regulären Spielzeit hatten Denis Reul (3. Minute) und Taylor Leier (14.) für die Adler und Anton Laganiere (3.) und Andreas Eder (19.) für Straubing getroffen. Die Tigers haben nun am Donnerstag (19.30 Uhr) die Chance, ins Halbfinale einzuziehen. In Straubing verloren die Adler sieben der vergangenen acht Partien.

Mannheim ist der 2019 zuletzt ausgespielte Meister der DEL. Vor einem Jahr hatte die Liga die Saison nach der Vorrunde abgebrochen, als wegen der Coronavirus-Pandemie keine Zuschauer mehr zugelassen waren. Die aktuelle Spielzeit findet stark verkürzt statt. Anstatt vier Siegen sind in den Playoffs diesmal nur zwei pro Serie zum Weiterkommen notwendig.

Auch Berlin verliert

Auch die Eisbären Berlin verloren ihr erstes Viertelfinalspiel gegen die Iserlohn Roosters mit 3:4 (2:2, 1:0, 0:2). Zwei Tore von Ryan McKiernan und ein Treffer von Matt White reichten den Berlinern nicht zum Sieg, weil die Gäste das Spiel kurz vor Schluss drehten. Die Eisbären müssen nun die nächsten beiden Spiele in der Best-of-Three-Serie gewinnen, um das vorzeitige Saisonende abzuwenden.

Vor leeren Rängen in der Arena am Ostbahnhof sorgte White für die frühe Führung der Gastgeber. Casey Bailey nutzte die erste Überzahlgelegenheit der Iserlohner zum Ausgleich, doch die Berliner antworteten nur 23 Sekunden später: McKiernan verwertete einen klugen Querpass von Lukas Reichel. Weil sich die Hausherren einige Nachlässigkeiten in der Defensive leisteten, konnten die Gäste aber noch vor der ersten Pause durch ein Tor von Brent Raedeke erneut ausgleichen.

Kurz nach dem Wiederbeginn gelang McKiernan im Powerplay sein zweiter Treffer. Der Vorsprung der Berliner hielt bis ins Schlussdrittel, ehe Joseph Whitney für die Gäste traf. In der letzten Minute entschied Brent Aubin das Spiel, als die Iserlohner in doppelter Überzahl spielten.

Ingolstadt düpiert München

Vor allem das deutliche 1:4 (0:2, 1:2, 0:0) des dreimaligen Meisters München gegen ERC Ingolstadt verblüffte angesichts der Formstärke, die der EHC zuletzt gezeigt hatte. Der Vorrundenzweite der Nordgruppe hatte vor dem Playoff-Start elf der vergangenen zwölf Spiele gewonnen. Am Dienstag wurde es für das Team von Trainer Don Jackson indes erst halbwegs erträglich, als Ex-Nationalkeeper Danny aus den Birken nach dem zwischenzeitlichen 0:4 nach nicht einmal 30 gespielten Minuten durch Kevin Reich ersetzt wurde. "Wir haben es einfach nicht verdient. Vor allem von den erfahrenen Spielern kam zu wenig" , schimpfte Jackson bei "MagentaSport".

Der einzige Heimsieg gelang den Fischtown Pinguins Bremerhaven beim 4:2 (0:1, 1:1, 3:0) gegen die Grizzlys Wolfsburg.

dpa | Stand: 20.04.2021, 23:11