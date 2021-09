Video: Eine Familie auf Goldkurs im Wasserski

Mittagsmagazin. . 02:45 Min. . Das Erste.

Julia Meier-Gromyko ist elffache Weltmeisterin im Wasserski. Jetzt will die Bundestrainerin ihre jahrelange Erfahrung an ihre Tochter weitergeben, die derzeit bei der WM in Polen teilnimmt. | video