DTM - Paffett rettet den Titel vor Rast

Gary Paffett hat den Angriff des furiosen Titelverteidigers Rene Rast abgewehrt und sich mit einer fehlerfreien Vorstellung den zweiten Meistertitel in der DTM nach 2005 gesichert. Der Engländer, als Meisterschaftsführender ins letzte Saisonrennen in Hockenheim gegangen, wurde am Sonntag Dritter. Das genügte, um Rekordfahrer Rast knapp auf Distanz zu halten - zudem bescherte Paffett Mercedes den perfekten Abschied aus der DTM.

"Wir haben es verdient"

"Das ist unglaublich" , sagte Paffett nach der Zieldurchfahrt, während er im Cockpit den Kampf gegen die Tränen verlor: "Das ist der schönste Tag meines Lebens. Wir haben so hart gekämpft, das Auto war wunderbar. Wir haben es wirklich verdient."

Doch die in dieser Saison anfangs so überlegenen Stuttgarter mussten lange zittern, bis Paffett über die Ziellinie raste und die entscheidenden Punkte holte. René Rast hatte bis zum Schluss für Hochspannung gesorgt. Der Audi-Pilot feierte am Sonntag (14.10.18) seinen sechsten Sieg in Serie und schrieb damit ein Kapitel DTM-Geschichte.