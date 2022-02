DOSB und DBS empfehlen Wettkämpfe "in Russland und Kriegsgebieten auszusetzen"

In einer gemeinsamen Erklärung der beiden Präsidenten Thomas Weikert (DOSB) und Friedhelm Julius Beucher (DBS) fordern sie Russland auf, "die kriegerischen Handlungen einzustellen". Zugleich empfehlen die Beiden ihren Mitgliedsorganisationen, "die Teilnahme an Wettkämpfen und Trainingsmaßnahmen in Russland und den Kriegsgebieten auszusetzen".

Acht Jahre nach der Invasion der Krim werde erneut direkt nach dem Ende der Olympischen Spiele und kurz vor Beginn der Paralympischen Spiele zu den Waffen gegriffen und der Olympische Frieden gebrochen, hieß es in der Mitteilung.

Die Winterspiele in Peking waren am vergangenen Sonntag zu Ende gegangen. Bei der Eröffnungsfeier war der russischen Präsident Wladimir Putin unter den Gästen. Die Paralympics beginnen am 4. März in der chinesischen Hauptstadt.

DBS-Chef Beucher hält Strafen für Russland für "zwingend geboten"

DBS-Präsident Beucher hat außerdem Strafen für das russische Team bei den Paralympics gefordert. "Dass Russland aufgrund seines Vorgehens sanktioniert werden muss mit den für solche Fälle vorgesehenen Strafen, halte ich für zwingend geboten", sagte er dem sid. Er werde diesbezüglich beim gemeinsamen Flug am Freitag (25.02.22) nach Peking das Gespräch mit dem Präsidenten des Internationalen Paralympischen Komitees (IPC), Andrew Parsons, suchen. Durch den Angriff Russlands rücke "ein trauriges Schlaglicht auf diese Paralympischen Spiele".

Deutsche Fußball Liga: "Krieg mit Werten des Sports unvereinbar"

Auch die Deutsche Fußball Liga hat den russischen Angriff auf die Ukraine "auf das Schärfste" verurteilt. "Krieg ist in jeder Form inakzeptabel - und mit unseren Werten des Sports unvereinbar", teilte die DFL via Twitter mit. "Unsere Sorge gilt den betroffenen Menschen vor Ort." Die DFL sei in dieser Angelegenheit mit den nationalen und internationalen Verbänden in Kontakt, hieß es weiter.

