Video: Die Sportschau in 100 Sekunden

Sportschau. . 02:39 Min. . Das Erste.

Die WADA sperrt Russland für vier Jahre wegen manipulierter Dopingdaten. Borussia Dortmund will in der Champions League die letzte Chance auf das Achtelfinale nutzen. In der 2. Liga schlägt Stuttgart den 1.FC Nürnberg. Preußen Münster verliert in der 3. Liga auch gegen den SV Meppen. Bei der Handball-WM in Japan verlieren die DHB-Damen gegen Serbien. | video