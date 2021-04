Doping - Neuer Sturm der Entrüstung im Fall Schwazer

Emotionale Verteidigungsschrift der WADA

Der Bozener Ermittlungsrichter Walter Pelino hatte in seinem Beschluss zur Einstellung des Strafverfahrens gegen Schwazer vom 18. Februar festgestellt, dass eine Dopingprobe des beschuldigten Italieners manipuliert gewesen sein müsse. Die Kölner Experten hatten in der im Januar 2016 entnommenen Probe Schwazers synthetisches Testosteron nachgewiesen.

Die im Bozener Entscheid angeführte Erklärung für das positive Ergebnis belastet auch das Kölner Labor schwer: Schwazers Urin sei mit Fremdurin vermischt worden, die Fremd-DNA mit UV-Strahlen beseitigt und Schwazers DNA im Nachhinein hinzugefügt worden. Schwazers Probe, die laut Welt-Anti-Doping-Agentur WADA bei Ankunft im Kölner Labor wie üblich anonymisiert und dem Geher nicht zuzuordnen war, sei also so manipuliert worden, dass der Fremdurin nicht mehr von Schwazers Urin zu unterscheiden war.

Am Mittwoch hatte die WADA , Nebenklägerin gegen Schwazer im Strafprozess, diese Feststellung erneut in einer mehrseitigen, zum Teil emotional formulierten Verteidigungsschrift auf das Schärfste kritisiert. „Die WADA ist schockiert, dass der Untersuchungsrichter es für angebracht hält, ein Dekret zu erlassen, in dem diese sehr schwerwiegenden Anschuldigungen erhoben werden, ohne der WADA oder den anderen Parteien zuvor eine angemessene Gelegenheit zur Verteidigung zu geben“ , hieß es. Das sei „kein ordnungsgemäßes Verfahren“ . Die WADA weise die Vorwürfe des Richters entschieden zurück, „das wird auch jeder fair denkende Beobachter tun, der bereit ist, sich alle Beweise objektiv anzuhören“.

WADA : Grundannahme des Richters falsch

Die weltweit oberste Anti-Doping-Behörde wies in ihrer Stellungnahme erneut darauf hin, dass die umstrittenen Rückschlüsse des Bozener Richters im Hinblick auf die DNA-Konzentration in der Dopingprobe Schwazers, auf denen die Vorwürfe gegen die Anti-Doping-Institutionen basieren, falsch seien. Nach Informationen der ARD-Dopingredaktion haben neue Datensammlungen den Standpunkt der WADA gestärkt.

Schwazer, Olympiasieger 2008 in Peking, war kurz vor Olympia 2012 in London des EPO -Dopings überführt und nach der umstrittenen positiven Probe von 2016 als Wiederholungstäter vom Internationalen Sportgerichtshof CAS für acht Jahre gesperrt worden. Dass die Sperre infolge des Bozener Entscheids nun durch die nächsthöhere Instanz, das Schweizer Bundesgericht, neu bewertet wird, ist unwahrscheinlich. Denn das Bundesgericht greift nur bei schweren Verfahrensfehlern ein. Dass eine Revision des CAS-Urteils dem Wunsch des Schwazer-Lagers entsprechend sogar vor den in drei Monaten angesetzten Olympischen Spielen in Tokio geschehen könnte, erscheint ausgeschlossen.

Stand: 23.04.2021, 18:00