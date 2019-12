"Wir haben heute eine ganze Reihe Dokumente an die WADA geschickt. Darunter auch die Mitteilung, dass wir die Sanktionen nicht akzeptieren" , sagte Juri Ganus, Chef der russischen Anti-Doping-Agentur RUSADA , am Freitag (27.12.2019). Es steht nun eine juristische Auseinandersetzung bevor, die sich bis zu den Olympischen Spielen in Tokio (24. Juli bis 9. August) hinziehen könnte.

Bereits in der vergangenen Woche hatte Russland diesen Schritt angekündigt. Das weitere Verfahren sieht vor, dass die WADA den Internationalen Sportgerichtshof CAS anrufen muss, um die Sanktionen durchzusetzen. Da der Einspruch aufschiebende Wirkung hat, werden die Sanktionen zunächst nicht rechtskräftig.

WADA sanktionierte Daten-Manipulationen

Die WADA hatte am 9. Dezember wegen Manipulationen an Daten aus dem Moskauer Kontrolllabor weitreichende Sanktionen gegen Russland beschlossen. Neben der Suspendierung der RUSADA darf Russland unter anderem als Nation nicht an bestimmten sportlichen Großereignissen wie Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften teilnehmen oder diese ausrichten.

Russische Sportler dürfen aber bei diesen Events unter bestimmten Voraussetzungen als "neutrale Athleten" starten.

