"Das Council hat heute dem Antrag der Task Force entsprochen, die Suspendierung Russlands aufrechtzuerhalten" , sagte Rune Andersen, Leiter der Task Force, am Dienstag (04.12.18). Die nächste Council-Sitzung findet im März 2019 statt, daher wird Russland als Nation aller Voraussicht nach auch nicht an der Hallen-EM in Glasgow (1. bis 3. März) teilnehmen.

Die IAAF setzt damit ihren harten Kurs gegenüber Russland trotz der Wiederaufnahme der russischen Anti-Doping-Agentur RUSADA durch die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) fort. Dies war nur eine zentrale Voraussetzung der IAAF, um Russland wieder einzugliedern.

Zwei weitere Forderungen sind dagegen noch nicht erfüllt worden: Russland muss der unabhängigen Integritätskommission AIU Zugriff auf die Dopingtests russischer Leichtathleten aus den Jahren 2011 bis 2015 ermöglichen. Dies ist bisher noch nicht geschehen. "Ich hoffe, dass sie die Daten bis zum Ende des Jahres liefern", sagte Andersen, allerdings sei die Frage "schwierig zu beantworten", ob dies auch geschehe.

Hohe Kosten des Verfahrens

Außerdem muss der russische Verband die Kosten der Untersuchung tragen, die die IAAF wegen des Skandals zu stemmen hat, wie etwa für die Installierung der Taskforce um Andersen. Dies sind bisher knapp drei Millionen Dollar.

Die IAAF hatte die RUSAF am 13. November 2015 gesperrt und damit auf den Skandal um staatlich unterstütztes Doping reagiert, das auch und besonders in der Leichtathletik praktiziert wurde. Damals war auch die RUSADA für nicht mehr konform mit den Richtlinien der WADA erklärt worden. Das bisher letzte russische Team war bei der WM 2015 in Peking an einem internationalen Großereignis gestartet.

Neutrale Flagge

Danach nahm Weitspringerin Darja Klischina als einzige Russin unter neutraler Flagge 2016 an den Olympischen Spielen in Rio teil. Ein Jahr später starteten bei der WM in London schon 19 Russen als neutrale Athleten, bei der EM zuletzt in Berlin waren es sogar schon 72. Russische Athleten, die international starten wollen, müssen bestimmte IAAF-Kriterien erfüllen.

Stand: 04.12.2018, 14:16