Dürr - "Doping wird totgeschwiegen"

Neun Festnahmen nach Razzien in Zusammenhang mit der Ski-WM

Die Nordische Ski-WM hat offenbar einen Dopingskandal. Wie das österreichische Bundeskriminalamt am Mittwoch mitteilte, sind in Seefeld sieben Personen - darunter fünf Sportler - verhaftet worden. Auch in Erfurt war die Polizei im Einsatz und nahm zwei Personen fest. | mehr