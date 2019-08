Die Finals am Samstag im Livestream - Bahnrad, Schwimmen, Moderner Fünfkampf und Leichtathletik

Bei den "Finals" in Berlin finden deutsche Meisterschaften in zehn Sportarten an einem Wochenende statt. Sehen Sie hier am Samstag den Triathlon der Frauen (ca. 10.15 Uhr), Bahnrad der Männer und Frauen (ca. 11.20 Uhr), Schwimmen der Frauen und Männer (ca.15.25 Uhr), Modernen Fünfkampf (ca. 17 Uhr) und Leichtathletik (ca. 18.15 Uhr). Außerdem gibt es Berichte von den Fußball-Partien der 2. und 3. Liga.