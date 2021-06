Wasserspringen - Synchronspringen der Frauen vom 3-Meter-Brett

Sportschau. . 23:06 Min. . Verfügbar bis 05.06.2022. Das Erste.

Nach dem Einzelspringen am Freitag kommt es am Samstag bei den Frauen zum Synchronspringen vom schwingenden 3-Meter-Brett. Das Finale aus der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark Berlin in voller Länge.