Video: Boxer Nelvie Tiafack kämpft in Paris um das Olympia-Ticket

Mittagsmagazin. . 02:18 Min. . Das Erste. Von Florian Kurz.

Nach 16 Monaten Wettkampfpause will sich Boxer Nelvie Tiafack in Paris für die Olympischen Spiele qualifizieren. Der 120 Kilo schwere Youngster ist die Box-Hoffnung für Tokio und will langfristig zu den Profis wechseln. | video