Video: Rhythmische Sportgymnastik - das Mehrkampf-Einzel der Frauen in voller Länge

Sportschau. . 02:08:07 Std. . Das Erste.

Den Auftakt zu den Finals 2021 geben die Rhythmischen Sportgymnasiastinnen. In der Westfalenhalle in Dortmund werden die deutschen Meisterinnen im Mehrkampf-Einzel gesucht. Der Wettkampf in voller Länge. | video