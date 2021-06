Reiten - die Dressur-Kür der Frauen in voller Länge

Sportschau. . 16:43 Min. . Verfügbar bis 05.06.2022. Das Erste.

Bei der Deutschen Meisterschaft in Balve messen sich die besten Dressur-Reiterinnen in der Kür. Das Finale in voller Länge.