Die Finals am Samstag im Livestream - Kanu, Dreisprung, Kugelstoßen, Hochsprung, Weitsprung

Sportschau. . 11:55:00 Std. . Verfügbar bis 03.08.2019. Das Erste.

Bei den "Finals" in Berlin finden deutsche Meisterschaften in zehn Sportarten an einem Wochenende statt. Sehen Sie hier Kanu-Wettbewerbe der Männer und Frauen (ca. 8 Uhr), Dreisprung der Frauen (ca. 15.55 Uhr), Kugelstoßen der Männer (16 Uhr), Hochsprung der Frauen (ca. 17 Uhr) und Weitsprung der Männer (ca. 18.05 Uhr).