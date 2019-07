Sind solche Konzepte wie die Finals oder die European Championships die Zukunft für Randsportarten?

Röhler: Nach dem Erfolg der European Championships 2018 war ich sofort Fan und bin es immer noch. Wenn man sich das Budget anschaut, dann wird mit viel weniger Geld als bei Olympischen Spielen ein vergleichbar spannendes Sportprodukt auf die Beine gestellt. Für mich ist das schon zukunftsträchtig.

Aber es bleiben auch Fragen: Wen sortiert man aus? Welche Sportarten dürfen oder wollen dabei sein? Die Sportarten haben auch eine gewisse Eigenverantwortung, sich einzubringen.

Welche Eigenverantwortung meinen Sie?

Röhler: Die Gesellschaft entwickelt sich enorm schnell und die Strukturen im Sport sind meistens nicht so schnell, sei es bei der digitalen Berichterstattung, sei es beim Vor-Ort-Erlebnis.

Wir haben in der Leichtathletik vergangenes Jahr in Berlin erlebt, wie wir Siegerehrungen an einem öffentlichen Platz hatten. Das war ein super Konzept. Es hat im Stadion den Ablauf nicht gestört und die Athleten hatten die Chance, draußen vor vielen Menschen - was uns überrascht hat - eine Medaille zu bekommen.

Sie äußern sich häufig klar zu den Bedingungen für Sportler in kleineren Sportarten. Vor kurzem haben Sie ein Grundeinkommen für Spitzensportler ins Spiel gebracht. Generell: Was muss sich für Sportler verändern?

Röhler: Es wurde sofort als bedingungsloses Grundeinkommen übersetzt. Die Grundbedingung ist, dass wir von Sportlern sprechen, die auf höchstem Niveau olympischen Sport betreiben. Damit ist das auch klar an das IOC adressiert.

Was fordern Sie?

Röhler: Was mir nicht schmeckt, ist, dass Olympische Spiele ein sehr großes und kommerzielles Produkt sind und die Sportler kaum etwas abkriegen. Die Spiele gäbe es nicht ohne Sportler und viele von denen, die dort starke Leistungen erzielen, haben wirklich Probleme, davon zu leben.

In diesem Moment, in dem der Sportler bei Olympia eine Leistung bringt, wird ein hoher Wert generiert. Da ist eine gewisse Ungleichverteilung da, die nur von Veranstalterseite gesichert werden könnte.

Welches persönliche Ziel nehmen sie sich für die Finals vor?

Röhler: Für mich geht´s darum, eine solide Leistung abzuliefern, um sicher in Richtung WM 2019 planen zu können, dann aber auch keine enormen Risiken einzugehen im Hinblick auf 2020. Olympia liegt eher spät, die WM dieses Jahr eher früh, deswegen muss man clever planen.