Bei der DM in Berlin blieb die 22-Jährige aus Leverkusen am Samstag (03.08.2019) über 5.000 m in 14:26,76 Minuten mehr als 15 Sekunden unter der 20 Jahre alten bisherigen Bestmarke von Irina Mikitenko aus dem Jahr 1999 (14:42,03).

"Das ist super. Ich wollte schnell laufen und schauen, was geht. Ich bin superhappy, dass das so geklappt hat" , sagte Klosterhalfen, die ihre persönliche Bestmarke um fast 25 Sekunden unterbot. Klosterhalfen hatte sich schon kurz nach dem Start abgesetzt und lief danach ein einsames Rennen. Im Ziel lag sie knapp 53 Sekunden vor der zweitplatzierten Alina Reh (Ulm/15:19,42).

Rekord auch über 3.000 Meter

Ende Juni hatte Klosterhalfen den bis dahin ebenfalls von Mikitenko gehaltenen deutschen Rekord über 3.000 m um mehr als zehn Sekunden auf 8:20,07 Minute gedrückt.

Klosterhalfen, die in Oregon/USA trainiert, hatte zuletzt dreimal in Folge den DM-Titel über 1.500 m geholt. Über ihre Paradestrecke ist die 22-Jährige in Berlin am Sonntag nicht am Start. Im Vorjahr hatte Klosterhalfen bei der EM in Berlin Platz vier über 5.000 m belegt.

Stand: 03.08.2019, 19:08