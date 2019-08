Vandrey schlägt Brendel im Kanu-Duell

Spannender Zweikampf: Sebastian Brendel (r.) und Jan Vandrey (Archivfoto)

"160 Meter, das ist nicht unbedingt meine Strecke. Ich komme eher über die längeren Kanten" , sagte der 31-Jährige, der in drei Wochen im ungarischen Szeged (21. bis 25. August) zum fünften Mal in Folge Weltmeister über 1000 Meter werden kann. In dieser Saison ist er allerdings noch ohne Sieg.

Am Samstag hatten Ronald Rauhe (Potsdam) im Kajak und Lisa Jahn (Köpenick) im Canadier vor 3.500 begeisterten Zuschauern die Titel geholt. "Die Stimmung war einzigartig. Ich habe daran vorher nicht geglaubt. Ich hoffe, dass das Zukunft hat" , sagte Olympiasieger Rauhe, der auch im Mixed an der Seite von Sabrina Hering-Pradler gewann. Das traditionelle Kanu-System sieht neun Bahnen über 500 oder 1000 Meter vor.

"Nah an die Menschen ran"