Wasserspringen: Hausding/Barthel mit Bestleistung zum Titel

Der 32 Jahre alte Hausding und sein sieben Jahre jüngerer Synchronpartner setzten sich am Sonntag (06.06.21) im Rahmen der Finals 2021 mit 436,62 Punkten klar vor dem zweiten Duo Tom Waldsteiner und Ludwig Schäl durch, die auf 373,29 Zähler kamen.

Zuversichtlich nach Tokio

"Wir sind sehr zufrieden" , sagte Hausding in Berlin. "Wir haben eine kurze Turmkarriere bis jetzt, das war erst unser dritter richtiger Wettkampf zusammen."

Rekordeuropameister Hausding hatte tags zuvor bereits den Titel im Kunstspringen vom Drei-Meter-Brett gewonnen. Seine 542,25 Punkte bedeuteten persönliche Bestleistung.

"Waren tolle Finals für mch"

Die Darbietungen in der Hauptstadt lassen den zweimaligen Olympiamedaillengewinner zuversichtlich zu seinen letzten Olympischen Spielen in rund anderthalb Monaten in Tokio fliegen. "Ich habe mit beiden Synchronpartnern und im Einzel neue Bestleistungen erreicht" , sagte er. "Deswegen waren es für mich tolle Finals."

sid/dpa/red | Stand: 06.06.2021, 14:30