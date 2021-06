Am Samstag standen im Rahmen der "Finals 2021" die DM-Entscheidungen an den Einzelgeräten der Männer und Frauen im Turnwettbewerb an. Im ersten Wettbewerb des Tages hatte der Titelträger des Mehrkampfes, Lukas Dauser, wieder Grund zum Jubeln: Mit 13,833 Punkten setzte er sich vor Tom Schultze (13,600) und Leonard Prügel (13,566) durch.

Dunkel feiert das "I-Tüpfelchen"

Beim Wettbewerb am Pauschenpferd musste sich Dauser dann allerdings einem Konkurrenten geschlagen geben. Dort holte sich der Zweite des Mehrkampfes, Nils Dunkel, den Meistertitel. "Die Goldmedaille am Pauschenpferd ist wirklich das I-Tüpfelchen nach der Silbemedaille gestern. Ich bin erst auf den letzten Drücker fit geworden" , erklärte Dunkel.

Er hatte lange mit einem Syndesmodebandriss gefehlt. Dritter wurde Andreas Toba - die zweite Bronzemedaille für ihn nach dem Mehrkampf. Einen Platz besser platzierte sich Toba an den Ringen. Allerdings musste er Nick Klessing (14,700) den ersten Platz überlassen. Hinter Toba kam Dunkel auf Platz drei.

Bui schlägt Seitz

Die Frauen gingen zeitgleich im Sprung und am Stufenbarren an den Start. Sarah Voss durfte sich beim Sprung über den Titel freuen. 13,683 Zähler reichten knapp vor Lisa Zimmermann und Karina Schönmaier zum Titel.

Eine kleine Überraschung gab es am Stufenbarren. Dort turnte sich Kim Bui mit 14,266 Punkten zur Goldmedaille vor der eigentlich als Favoritin in den Wettbewerb gegangenen Elisabeth Seitz, die einige kleinere Fehler in ihrer Übung machte und so am Ende das Nachsehen hatte. Sophie Scheder wurde Dritte

05.06.2021