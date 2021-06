Mehrkampf: Dauser turnt sich in Olympia-Form

Dauser sicherte sich bei der Turn-DM am Freitag den Sieg im Mehrkampf vor Nils Dunkel und Andreas Toba. Dauser hatte nach sechs Geräten 82,750 Punkte und damit 2,350 Zähler Vorsprung auf Dunkel. Dritter wurde der eigentlich als Favorit gehandelte Toba (80,200 Punkte). Die Entscheidung fiel erst am letzten Gerät. Mit einer starken Vorstellung am Reck verteidigte Dauser die Spitzenposition vor dem zuvor zweitplatzierten Toba, der seinerseits patzte und noch hinter Dunkel zurückfiel.

Zuvor hatte Dauser bereits in der vorletzten Turn-Runde an seinem Spezialgerät, dem Barren, mit einer Weltklasse-Leistung für eine kleine Vorentscheidung gesorgt. Anschließend blieb er cool. Für Dunkel ist der zweite Platz ein toller Erfolg: Er kehrte nach einem überstandenen Syndesmosebandriss zurück in die vorderste Reihe der Anwärter auf einen Olympia-Startplatz. Einen rabenschwarzen Tag erwischte Andreas Bretschneider, der sich nicht unter den Top Ten platzieren konnte. Er dürfte damit keine Chancen mehr auf ein Ticket für Tokio haben.

Zweiter Teil der Olympia-Qualifikation folgt

Für Olympia gibt es insgesamt vier Tickets für die Turn-Männer. Dauser und Toba gelten als gesetzt. Der dritte aus der Top-Riege, Marcel Nguyen, muss verletzt auf Tokio verzichten. Damit steigen die Chancen für den Vizemeister Dunkel sowie die dahinterliegende Riege, berücksichtigt zu werden.

Allerdings sind die Plätze hinter Toba und Dauser hart umkämpft. Nach der DM besteht beim internen Wettbewerb in München nächste Woche beim zweiten Teil der Olympia-Qualifikation noch die Möglichkeit, sich zu empfehlen.

sid/dpa/red | Stand: 04.06.2021, 16:53