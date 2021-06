Schwimmen: Anna Elendt knackt zwölf Jahre alten Rekord

Die 19 Jahre alte Frankfurterin sicherte sich am Freitag (04.06.2021) im Finale über 100 Meter Brust in deutscher Rekordzeit von 1:06,50 Minuten den Titel. Elendt blieb eine halbe Sekunde unter der zwölf Jahre alten Bestmarke von Sarah Poewe.

"Hätte ich niemals gedacht"

"Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich hätte niemals gedacht, dass ich jetzt schon so schnell schwimmen kann" , sagte Elendt erstaunt.

Die in Austin im amerikanischen Bundesstaat Texas lebende und trainierende Athletin war erst am vergangenen Sonntag in Deutschland gelandet. "Ich habe ein bisschen trainiert - und schwimme jetzt unter 1:07" , so Elendt.

Matzerath schlägt Schwingenschlögl

Bei den Männern gewann auf derselben Strecke Lucas Matzerath das Duell der beiden Olympiastarter gegen Fabian Schwingenschlögl. Der Frankfurter distanzierte den Neckarsulmer in starken 59,44 Sekunden auf Platz zwei.

Die 17 Jahre alte Freistilschwimmerin Leonie Märtens feierte nach dem 1500-Meter-Rennen auch über 400 Meter in persönlicher Bestzeit (4:12,26) den Sieg und deutete erneut ihr großes Talent an. Außerdem gingen Titel an Sven Schwarz (800 Meter Freistil), Nina Kost und Christian Diener (jeweils 100 Meter Rücken).

sid/dpa/red | Stand: 04.06.2021, 16:22