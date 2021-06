Schwimm-DM: 17-jährige Zoe Vogelmann holt Titel

Video: Schwimmen - die Titelentscheidungen am Donnerstag

Sportschau. . 03:05 Min. . Das Erste.

In Berlin liefern sich Deutschlands Schwimmer:innen bei den Finals 2021 in verschiedenen Disziplinen packende Titelkämpfe. Die Entscheidungen des Donnerstags in voller Länge. | video