Moderner Fünfkampf: Liebig erneut Deutscher Meister

Der Potsdamer verwies im Rahmen am Sonntag (06.06.21) in Berlin Fernand Mitterrand und Jan Kauffmann auf die Plätze. Bei den Frauen hatte am Samstag die Olympia-Vierte Annika Schleu triumphiert.

Im finalen Laserrun startete Liebig mit zehn Sekunden Rückstand auf den bis dahin führenden Kauffmann. Doch schon nach dem zweiten Schießen zog Liebig vorbei und brachte den Sieg ins Ziel.

Die Titelkämpfe in Berlin dienten auch als Generalprobe für die Weltmeisterschaften in der kommenden Woche in Kairo.

sid/dpa/red | Stand: 06.06.2021, 16:22