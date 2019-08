Laura Lindemann ist an der Weltspitze der Triathleten angekommen. Die 23-Jährige wechselte 2012 vom Schwimmen zum Triathlon und wurde 2017 Europameisterin. Kurz danach wurde sie bei der World Triathlon Series in Hamburg das erste Mal Dritte. Bei den Finals hat sie ein Heimspiel: "Ich bin in Berlin geboren und freue mich deshalb natürlich riesig, auch mal in meiner Heimatstadt Berlin ein Triathlon-Rennen machen zu können. Dass das in diesem Jahr so groß aufgezogen wird, kann ich nur begrüßen – die Stimmung im letzten Jahr zur EM in Glasgow und Berlin, mit den vielen Sportarten war super und ich denke, dass dies auch von außen so wahrgenommen wurde."