Turnerin Sarah Voss

Ende April hatte Sarah Voss in der Welt des Turnsports für eine Menge Gesprächsstoff gesorgt - und das hatte wenig mit ihrer sportlichen Leistung zu tun. Bei den Europameisterschaften in Polen turnte die Kölnerin ihre Übungen nicht in dem sonst üblichen Dress, sondern in einem Ganzkörperanzug.

Turnerinnen als Vorbild für junge Athletinnen

Voss wollte mit dieser Aktion ein Signal setzen. "Unser Anliegen war, dass jeder frei entscheiden sollte. Wir wollten jungen Mädchen zeigen, dass es auch so geht. Allen Mut machen" , sagte die 21-Jährige. Der Deutsche Turner-Bund (DTB) unterstütze die Aktion - auch die Teamkolleginnen Elisabeth Seitz und Kim Bui ahmten Voss nach.

"Ich bin stolz, die Erste zu sein" , sagte Sarah Voss, die beim TZ DSHS Köln aktiv ist. Ausgelöst durch den Skandal um den ehemaligen US-Mannschaftsarzt Larry Nassar hatten junge Athletinnen in der jüngeren Vergangenheit immer öfter auf ein ungutes Gefühl in ihrer eher knappen Bekleidung hingewiesen.

Voss hat drei Titel zu verteidigen

Ihre aus sportlicher Sicht enttäuschenden Resultate bei der EM gerieten dabei in den Hintergrund. Da Voss im Vorfeld der EM wegen einer 14-tägigen Corona-Quarantäne nicht trainieren konnte, trat sie nur am Balken und im Sprung an. "Leider war es mir verwehrt, mein volles Potenzial auszuschöpfen" , sagte Voss nachdem sie in beiden Wettkämpfen jeweils das Finale verpasst hatte.

Bei der zweiten Auflage der Veranstaltungsserie "Die Finals", die für die Turnerinnen am Donnerstag mit dem Mehrkampf (ab 17.35 Uhr) starten, will Sarah Voss wieder angreifen. Immerhin steht viel auf dem Spiel. Neben der dreifachen Titelverteidigung auch das Ticket für die Olympischen Spiele.

Trotz des bisherigen holprigen Saisonverlaufs stehen die Zeichen gar nicht so schlecht. Bei der der Premiere vor zwei Jahren in Berlin wurde klar: Sarah Voss und die Finals - das passt. Die damals 19-Jährige wurde dreifache Deutsche Meisterin, gewann erstmals den Titel im Mehrkampf und gehörte zu den Gewinnerinnen der "kleinen Olympischen Spiele".