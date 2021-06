Rhythmische Sportgymnastik bei "Die Finals" 2021 in Dortmund

Eine Mischung aus Kraft und Koordination bei der Ausführung von Übungen mit Seil, Reifen, Ball, Keule, Band oder auch ohne Handgerät wartet auf die Zuschauerinnen und Zuschauer bei den deutschen Meisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik 2021 des Deutschen Turner-Bundes (DTB).

Rhythmische Sportgymnastik bei "Die Finals" 2021 in Berlin

Bereits am Donnerstag werden zum Auftakt in der Westfalenhalle in Dortmund die deutschen Meisterinnen und Meister im Mehrkampf-Einzel gesucht. Hier gilt die 17-jährige Margarita Kolosov als Favoritin auf den Titel bei den Frauen. Bremen 1860 wird im Teamwettbewerb versuchen den Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen.

Und so können Sie die Wettkämpfe verfolgen: