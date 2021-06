Klettern bei "Die Finals" 2021 in Bochum

Klettern hat es ins olympische Programm geschafft, und im Sommer 2021 feiern die Wettkämpfe bei den Sommerspielen in Tokio ihre Prämiere.

Seit 2018 hat man sich bei den deutschen Meisterschaften schon an das olympische Format, das sogenannte "Olympic Combined", gewöhnen können. Dort werden die Disziplinen Speed, Bouldern und Lead in dieser Reihenfolge von allen Athlet:innen durchlaufen. Am Ende werden diese Ergebnisse kombiniert.

Bei den Finals 2021 werden allerdings nur die Disziplinen Speed und Bouldern zu sehen sein. Austragungsort der deutschen Meisterschaften durch den Deutschen Alpenverein (DAV) ist das Ruhrstadion zu Bochum.

Dort wird auch Philipp Martin, der Boulder-Meister aus dem Vorjahr, an den Start gehen. Bei den Frauen sollte man versuchen Nuria Brockfeld ganz genau im Blick behalten - und das wortwörtlich. Derzeit ist die 19-Jährige deutsche Rekordhalterin im Speedklettern (8,183 Sekunden) und wird sicherlich versuchen, nach zahlreichen Jugend-Titeln auch bei den Senioren den Thron zu erklimmen.

Und so können Sie die Wettkämpfe verfolgen: