Geräteturnen bei "Die Finals" 2021 in Dortmund

Die Frauen werden sich in vier (Sprung, Stufenbarren, Schwebebalken, Boden), die Männer in sechs (Boden, Pauschenpferd, Ringe, Sprung, Barren, Reck) Disziplinen an allen vier Tagen der Finals 2021 messen. Je nach Wettbewerb werden die Titel im Team, im Mehrkampf und an den einzelnen Geräten vergeben.

Sarah Voss wird mit guten Erinnerungen an die Finals 2019 in Berlin nach Dortmund reisen. Dort gewann sie neben dem Vierkampf auch noch Gold im Sprung und am Schwebebalken. Andreas Toba wird es da kaum anders gehen. Er gewann damals die deutsche Meisterschaft im Mehrkampf und am Reck, wurde Vize-Meister an den Ringen und Dritter auf dem Barren.

Und so können Sie die Wettkämpfe verfolgen: