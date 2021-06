Bogensport bei "Die Finals" 2021 in Berlin

Die Bogensportler:innen tragen am Rande des Olympia-Stadions in Berlin den "Deutschland Cup" aus. Dieser beinhaltet die Disziplinen Recurve-, Compound- und Blankbogen. Hierbei handelt es sich nicht um die deutsche Meisterschaft, sondern einen Pokalwettbewerb, der allerdings die Qualifikation zur Teilnahme an der Meisterschaft ermöglicht.

Beim Recurve ist die Scheibe 70 Meter entfernt und das Zentrum dieser hat einen Durchmesser von lediglich 12,2 Zentimetern. Das ist in etwa die Größe einer DVD.

Etwas näher am Ziel stehen Athlet:innen beim Compound. Hier beträgt die Distanz 50 Meter, das "Gold" hat dafür einen Durchmesser von nur acht Zentimetern - schon weniger als ein üblicher Bierdeckel.

Blankbogen-Schütz:innen dürfen zehn Meter näher treten als beim Compoundschießen, die Größe des Zentrums bleibt allerdings gleich.

Seit den Sommerspielen in München 1972 ist der Bogensport wieder im olympischen Programm. Bereits in der ersten Durchführung der Finals 2019 konnten die Athlet:innen ihren Sport bei dem facettenreichen Event vorstellen und durften sich über reges Interesse via TV- und Streamübertragungen erfreuen.

Mit von der Partie am Berliner Olympiastadion wird Compound-Titelverteidiger Marcus Laube sein. Auch Flora Kliem, zweifache deutsche Meisterin im Para, will den Titel bei ihrem "Heimspiel" verteidigen.

Und so können Sie die Wettkämpfe verfolgen: