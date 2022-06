Bogenschießen mit dem Compoundbogen Bogen-Titel geht ins Oberallgäu Stand: 25.06.2022 16:23 Uhr

Es war kein Kraut gewachsen gegen die Oberallgäuer Gauschützinnen: Sie gewannen mit dem Compoundbogen den Titel. Bei den Männern siegte ein Team aus der Nähe Berlins.

Es sollte bei den Frauen ein spannendes Finale geben zwischen den Oberallgäuer Gauschützinnen und den Blankenfelder Bogenschützinnen aus Brandenburg. Beide Dreierteams hatten in den Vorkämpfen tolle Leistungen gebracht.

Zeitfehler sorgt für Vorentscheidung

Doch ausgerechnet im Finale unterlief den Brandenburgerinnen im zweiten von sechs Ends ein folgenschwerer Zeitfehler, der den letzten Schuss nicht mehr zuließ. So zogen die Frauen aus Süddeutschland in diesem Moment vorentscheidend davon. Am Ende gewannen die Oberallgäuerinnen den deutschen Meistertitel mit 216:202.

Der Compoundbogen - Hightech als Sportgerät

Im "kleinen Finale" hatte sich zuvor der Schützenverein Arolsen mit 206:154 deutlich gegen die 1. Berliner Bogenschützinnen durchgesetzt.

Der sogenannte Compoundbogen sind kaum noch aus wie ein herkömmlicher Bogen, ist derart mit Streben und Rollen konstruiert, dass die Schützen wie bei einem Flaschenzug nur einen Bruchteil von Kraft aufwenden müssen und daher den Bogen erheblich ruhiger halten können.

Video Die Finals Das Finale der Männer im Bogenschießen - Recurve Schießsport bei den Finals 2022 in Berlin - Bogenschießen Recurve

Lindenberg siegt bei den Männern

Bei den Männern waren anschließend ebenfalls wieder die Athleten aus Blankenfeld beschäftigt, trafen auf den TSV Lindenberg aus der Nähe Berlins. Und auch hier hatten die Brandenburger das Nachsehen. Lindenberg schoss konstant stabil und raubte den Gegnern damit zunehmend den Mut. Schlussendlich lagen die Schützen aus der Gemeinde Ahrensfeld klar mit 222:209 vorn.

Die Bogenschützen des TSV Lindenberg 1994 e.V. jubeln über die deutsche Meisterschaft

Im Kampf um Rang drei hatte sich zuvor die BSGW Kassel klar mit 217:211 gegen die Schützengilde aus Ditzingen durchgesetzt.