In zehn Sportarten werden am ersten August-Wochenende die deutschen Meisterschaften ausgetragen. Die ARD und das ZDF berichten umfangreich von den Entscheidungen um die Meistertitel. Neben der langen TV-Übertragung werden die Wettbewerbe in täglich sechs weiteren Livestreams und am Fernseher im Ersten über hbbTV ("RedButton") gesendet.