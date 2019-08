Die Finals am Sonntag im Livestream - Bogenschießen, Kugelstoßen, Hochsprung, Weitsprung

Sportschau. . 06:30:00 Std. . Verfügbar bis 04.08.2019. Das Erste.

Bei den "Finals" in Berlin finden deutsche Meisterschaften in zehn Sportarten an einem Wochenende statt. Sehen Sie hier Bogenschießen der Frauen und Männer (ca. 13 Uhr), Kugelstoßen der Frauen (ca. 15.15 Uhr), Hochsprung der Männer (ca. 16.30 Uhr) und Weitsprung der Frauen (ca. 17.15 Uhr).