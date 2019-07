Der 20-Jährige, der Mitte Juli in Belgien schon die U-23-Europameisterschaft in dieser Disziplin gewonnen hatte, holte am Mittwochabend (31.07.19) im Velodrom im Finale Madison-Weltmeister Theo Reinhardt aus Berlin nach fünf Runden ein. Groß hatte bereits die Qualifikation in 4:14,474 Minuten überlegen gewonnen. "Ich hatte gute Beine und wollte schnell losfahren" , sagte Groß, der Reinhardts Schwäche am Start gnadenlos ausnutze.

Titelverteidiger Weinstein chancenlos

Den dritten Platz belegte Nils Schomber aus Neuss, der im kleinen Finale den Berliner Maximilian Beyer einholte. Vize-Weltmeister, Europameister und Titelverteidiger Domenic Weinstein aus Villingen schied bereits in der Qualifikation aus und belegte in 4:21,939 Minuten den siebten Rang. "Da kann man nichts machen. Ich hatte erstmals in sechs Jahren einen schlechten Tag" , sagte Weinstein, der wie die Finalisten für das Heizomat rad-net.de-Team fährt.

In der 4000-Meter-Mannschaftsverfolgung ging die Goldmedaille an eine Startgemeinschaft mit Charlotte Becker (Unna), Franziska Brauße (Öschelbronn), Tanja Erath (Dortmund) und Lea Lin Teutenberg (Köln). Das Quartett siegte in 4:30,670 Minuten. Es waren nur drei Mannschaften am Start.

red/dpa/sid | Stand: 31.07.2019, 22:09