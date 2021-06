Auf die Frage nach seinem Ziel für die Finals (Freitag ab 9 Uhr) muss Alexander Bachmann nicht lange überlegen: "Gold. Ich werde gut abschneiden – da bin ich zuversichtlich." Das ist wenig verwunderlich, denn der 26-Jährige ist der Star im deutschen Taekwondo. 2017 konnte er in Südkorea den Weltmeistertitel holen und steht im World Ranking aktuell auf dem dritten Rang.

Die Finals, bei denen in 18 Sportarten die deutschen Meistertitel ausgetragen werden, sind für Bachmann aber nicht nur eine Chance, einen persönlichen Erfolg einzufahren. Als Aushängeschild des deutschen Taekwondos präsentiert er den Sport auf nationaler Ebene.

Mediale Präsenz für Randsportarten

Besonders die Sportarten, die normalerweise kein großes Publikum haben, können sich bei den Finals auf der großen Bühne zeigen. Während sonst nur bei Olympischen Spielen große Reichweiten erzielt werden, geht das jetzt auch auf nationaler Ebene. Das freut auch den Taekwondo-Bundestrainer Georg Streif: "Wir als Randsportart brauchen besondere Themen und besondere Plattformen wie die Finals jetzt. Da wartet man lange drauf."

Technische Finesse statt blutiger Kampf

Zuschauer, die zum ersten Mal Taekwondo verfolgen und brutale Kämpfe wie in Bruce-Lee-Filmen erwarten, kommen allerdings weniger auf ihre Kosten. Ein moderner Taekwondokampf erinnert eher an ein Fechtduell.

Die Kämpfer tragen Westen und Helme mit elektronischen Sensoren, die jeden noch so schnellen und leichten Treffer erkennen. Gewinnen kann man so nicht nur durch K.o. sondern auch, indem man in drei Runden á zwei Minuten mehr Trefferpunkte erzielt als der Gegner. Treffer sind dabei unterschiedlich viel wert, je nachdem mit welchem Körperteil man welche Stelle trifft.

"Finten setzen, Lücke suchen"

Die Regeln mit elektronischem System wurden bei den Olympischen Spielen 2012 in London eingeführt und haben den Charakter der Kämpfe verändert. "Es ist technischer geworden. Man muss den Gegner reinlegen, Finten setzen und die Lücke suchen. Der Ursprung von Taekwondo kommt so mehr raus" , sagt Streif. Dennoch kann es auf der Matte spektakulär zugehen, wie Alexander Bachmann sagt. "Die Vielseitigkeit und die verschiedenen Kicks und Drehungen - das ist schon geil anzuschauen."

Taekwondo soll auf die sportliche Landkarte

Bachmann will seine Leidenschaft für das Taekwondo auch an die Jugend weitergeben und ihr die Werte der Kampfkunst näherbringen. "Vor allem lernt man Disziplin und Respekt gegenüber anderen Menschen, das ist ein großer Bestandteil von Taekwondo" , so der Sportsoldat. Für die jungen Kämpfer in seinem Verein ist er bereits ein Vorbild und sieht sich auch als Botschafter für die Randsportart, die immer noch ein wenig im Schatten von Karate und Judo steht.