Normen Weber - vom Wildwasserkanuten zum Stehpaddler

Es war vor etwa zehn Jahren, als sich ein Tüftler beim Deutschen Kanuverband meldete mit der Bitte, ihm einen guten Paddler vorbeizuschicken. Also machte sich Normen Weber, damals Student der Sportwissenschaft, auf zur Münchner Regattastrecke und paddelte wenig später nicht mehr sitzend in einem Boot, so wie er es gewohnt war. Erstmals stand Weber auf einem Holzbrett und bewegte sich mit einem langen Stechpaddel stehend vorwärts.

Irgendwann vom Ehrgeiz gepackt

Der bis dato erfolgreiche Wildwasserkanute, der seine Karriere mit dem Gewinn des Weltmeistertitels im Sprint-Einzel im Jahr 2013 krönte, hatte neben dem Paddeln im Boot eine neue Leidenschaft entdeckt: das Paddeln im Stehen. Das Stand-Up-Paddling, kurz SUP, steckte bei Webers ersten Gehversuchen noch in den Anfängen in Deutschland, zumindest hinsichtlich des Leistungsgedankens. " Aber es ist ja so: Wenn viele es als Hobby betreiben, sind irgendwann ein paar dabei, die der Ehrgeiz packt" , sagte Weber und zählt sich selbst zu Letzteren dazu.

Normen Weber im Augsburger Wildwasserkanal

Trainiert von seiner Mutter Antje, die vor der Wende in der DDR selbst eine erfolgreiche Kanutin war, ließ Weber seine Wildwasserkarriere nicht außer Acht, das Stehpaddeln trieb der heute 35-Jährige aber immer weiter voran, und er wurde immer besser.

SUP-Elite in Deutschland noch klein

Noch ist die SUP-Elite in Deutschland klein. Zwei Dutzend Sportlerinnen und Sportler gibt es etwa, die in dieser Disziplin auf Top-Niveau unterwegs sind. Die besten Stehpaddler Deutschlands treffen sich jetzt wieder bei den Finals in Duisburg. Am Donnerstag (03.06.2021, ab 10 Uhr) ermitteln acht Männer ihren neuen deutschen Meister. Am Sonntag (06.06.2021) sind die Frauen in gleicher Zahl dran.

Abgesteckt ist in Duisburg ein etwa 200 Meter langer Parcours. Gestartet werden zwei Halbfinal-Läufe mit je vier Paddlern, der Erste erreicht sicher das Finale, der Zweit- und Drittplatzierte können sich nochmals über einen Zwischenlauf für den Endlauf qualifizieren, der ebenfalls mit vier Startern gefahren wird. Der Schnellste ist dann deutscher Meister.

Weber gibt Favoritenrolle ab

Stand-Up-Paddling: technisch anspruchsvoll, körperlich fordernd

Bei den Männern ist Normen Weber der Titelverteidiger, in diesem Jahr nach eigener Einschätzung aber nicht der Favorit. "Meine Vorbereitung auf Duisburg ist miserabel" , sagt Weber im Interview mit der Sportschau. Weber - im Hauptberuf Offizier bei der Bundeswehr und derzeit stellvertretender Batterieführer in Idar-Oberstein - war beruflich zuletzt sehr eingespannt und musste viel Zeit mit Manöverübungen verbringen. Erst seit vergangenem Wochenende konnte er sich gezielt auf die Meisterschaften in Duisburg vorbereiten.

"Ich glaube, in diesem Jahr wird die Meisterschaft an der zweiten Boje entschieden" , sagt Weber. Insgesamt fünf Bojen gilt es bei diesem "Technical Race" zu umpaddeln. Anders als im Kanubootssport ist daher beim Stand-Up-Paddling auch eine sehr gute Beinarbeit Voraussetzung für den Erfolg. Nur wer durch schnelles und sicheres Bewegen auf dem Brett die Bojen bzw. Hindernisse schnell umfahren kann, hat Chancen auf eine vordere Platzierung.

"Für die, die mit den Wellen aufgewachsen sind"

Das "Technical Race" ist aber nur eine Disziplin beim SUP . Die andere spielt sich dort ab, wo der Sport seinen Ursprung hat - auf dem offenen Meer. Erfunden auf Hawaii gibt es Wettbewerbe, die direkt vom Strand aus gestartet werden. Dann sind nicht Bojen die Hindernisse, sondern zum Teil hohe Wellen.

"In dieser Disziplin haben wir Mitteleuropäer nicht viel zu melden. Das ist denen vorbehalten, die mit Wellen aufgewachsen sind" , sagt Normen Weber und nennt Sportlerinnen und Sportler aus Frankreich, den USA und Australien, die im Wellen-Paddling international führend sind.

Olympisch? IOC muss auf Verbände warten

Auch als olympische Disziplin ist Stand-Up-Paddling immer wieder im Gespräch, allerdings gilt es da noch einen Disput auf Verbandsebene zu klären. Noch herrscht nämlich keine Einigkeit, ob SUP dem internationalen Kanuverband oder dem Surfverband zugeteilt wird. Erst wenn diese Wahl getroffen ist, kann das IOC über SUP als olympische Disziplin entscheiden.

Das noch als Aktiver zu erleben, wäre für Normen Weber ein Traum, den er sich in seiner ohnehin schon langen Sportlerlaufbahn noch gerne erfüllen würde.

Stand: 01.06.2021, 10:35