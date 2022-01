Die Altstars triumphieren - Anderson folgt Wade ins Halbfinale

"The Machine", wie Wade genannt wird, setzte sich zum Start ins Jahr 2022 klar mit 5:0 gegen seinen Landsmann Mervyn King durch und erreichte damit beim wichtigsten Turnier des Jahres zum vierten Mal die Runde der letzten Vier. Wade bekommt es im Halbfinale am Sonntag (02.01.22) mit dem Sieger der Partie zwischen Titelverteidiger Gerwyn Price aus Wales und Englands Michael Smith zu tun. Price und Smith treffen am Samstagabend aufeinander.

Guter Turnierplan für Wade

Der ehemalige Europameister Wade spielt bisher ein ordentliches Turnier, hat aber auch von einem günstigen Tableau und glücklichen Umständen profitiert.

Drittrundengegner Vincent van der Voort aus den Niederlanden konnte nach einem positiven Corona-Test nicht gegen Wade antreten. Andere Favoriten wie Dimitri van den Bergh (Belgien) oder Joe Cullen (England) schieden vor einem möglichen Duell aus.

Anderson mit Klasse-Leistung

Wie in besten Zeiten: Gary Anderson in Aktion

Der Schotte Gary Anderson zeigte anschließend gegen den Engländer Luke Humphries eine Klasse-Leistung, auch wenn er zunächst lange Zeit Probleme mit den Doppelfeldern hatte. Nach einem Zwischenstand von 2:2 Sätzen zog der zweimalige Weltmeister dann aber enorm das Tempo an und gewann drei Durchgänge in Serie zum 5:2-Endstand.

Für den "Flying Scotsman", wie Anderson genannt wird, ist es nach 2011, 2015, 2016, 2017, 2019 und 2021 schon die siebte Teilnahme an einem WM-Halbfinale. Zweimal krönte sich Anderson zum Weltmeister, im Vorjahr setzte es im Endspiel eine 3:7-Niederlage gegen Price.

Gegen Wright oder Rydz

In seinem Halbfinale erwartet Anderson nun den Gewinner der Partie zwischen "Snakebite" Peter Wright und der großen Turnierentdeckung Callan Rydz. Ex-Weltmeister Wright ist zwar Favorit, Rydz hat aber bisher bei der gesamten WM erst einen einzigen Satz verloren.

