Darts-WM - Rydz, King und Humphries im Viertelfinale

Der 23-Jährige schlug Debütant Alan Soutar klar mit 4:1 und zog erstmals ins Viertelfinale ein. Dort trifft Rydz, der erstmals im Turnier einen Satz abgab, auf den schottischen Ex-Champion Peter Wright oder Geheimfavorit Ryan Searle aus England.

King mit Aufholjagd

Routinier Mervyn King buchte nach einer Aufholjagd das Ticket für die Runde der letzten Acht. Der 55 Jahre alte Engländer kam nach einem 1:3-Rückstand noch zurück und gewann gegen Raymond Smith (Australien) mit 4:3. Im Viertelfinale spielt King gegen seinen an Position vier gesetzten Landsmann James Wade oder Neuling Martijn Kleermaker aus den Niederlanden um den Halbfinaleinzug.

Humphries schlägt Dobey

Im eng umkämpften englischen Achtelfinalduell zwischen dem Weltranglisten-30. Chris Dobey und seinem elf Range besser notierten Landsmann Luke Humphries setzte sich der leichte Favorit Humphries 4:3 durch. Zuvor hatte er fünf Matchdarts vergeben. In der nächsten Runde trifft er auf den Sieger der Partie zwischen den beiden Ex-Weltmeistern Gary Andersson und Rob Cross.

Titelverteidiger Gerwyn Price war am Mittwoch (29.12.2021) als erster Spieler ins Viertelfinale eingezogen. Der Waliser gewann gegen den Niederländer Dirk van Duijvenbode fast mühelos 4:1. Price bekommt es in der Runde der letzten Acht an Neujahr mit dem Engländer Michael Smith zu tun. Dieser besiegte in einer hochklassigen Partie den walisischen Mitfavoriten Jonny Clayton mit 4:3.

dpa/sid/red | Stand: 30.12.2021, 17:31