Hempel ohne große Erfahrungen auf großer Bühne

Titelverteidiger "Snakebite" Wright gratulierte dem früheren Handball-Torwart am Donnerstag (14.10.2021) voller Anerkennung. "Ich bin extrem glücklich. Er ist die Nummer zwei der Welt und ihn geschlagen zu haben, ist ein unglaubliches Gefühl ", gab Hempel einen Einblick in seine Gefühlswelt.

Auf der großen Bühne vor internationalen TV-Kameras hatte der gebürtige Dessauer, der jetzt in Köln lebt, bis dato noch keine großen Erfahrungen gemacht.

Ehemaliger Handballtorwart: "Es ist etwas anderes"

Nur vier Jahre nachdem Hempel 2017 erstmals Darts in die Hände genommen hatte, sicherte er sich die Tour-Card der Professional Darts Corporation (PDC). Bis zu dieser Zeit hatte er sich dem Handball gewidmet. Als Torwart kam er für den Dessau-Roßlauer HV sogar in der 2. Bundesliga zum Einsatz.

Ob die lange Zeit im Handball ein Vorteil für ihn sei, weiß er nicht so recht. " Es ist etwas anderes am Dartsboard in einer 1:1-Situation zu stehen als auf einem Handballfeld, wo man sich immer auch auf die anderen verlassen muss" , sagte Hempel. Im Handball reagiere er auch auf die anderen Spieler, im Darts sei er alleine für sich verantwortlich.

Jetzt gegen Lokalmatador Suljovic

Am Samstagabend geht es für ihn weiter, dann trifft er auf Österreichs Lokalmatador Mensur Suljovic. "Ich werde weiter versuchen, meine besten Darts zu spielen" , kommentierte Hempel.

Der Gipfel seines steilen Aufstiegs wäre die WM im Londoner Alexandra Palace. Weit entfernt ist er davon nicht mehr, wie er mit seinem Sieg über Wright gezeigt hat.

dpa | Stand: 15.10.2021, 10:45