Weiterer positiver Test – Corona-Chaos bei der Darts-WM

Heiligabend geriet die bis dato heile Darts-Welt erstmals in Aufruhr, denn der fünffache Champion Raymond van Barneveld wurde positiv auf das Coronavirus getestet.

Der Ablauf der Weltmeisterschaft war zu diesem Zeitpunkt noch nicht beeinflusst, weil sich van Barneveld bereits nicht mehr im Turnier befand. Anders war es einen Tag nach Weihnachten, als es Vincent van der Voort erwischte und der Niederländer nicht zu seinem Drittrundenspiel antreten konnte. Sein Gegner James Wade erhielt ein Freilos, das Turnier wurde ansonsten aber regulär, also auch mit 3.000 Fans in der Halle, fortgesetzt. Noch höhere Wellen schlug einen Tag später der positive Test von Mitfavorit Michael van Gerwen. Auch sein Kontrahent zog kampflos ins Achtelfinale ein, ansonsten gab es keinerlei Reaktion der veranstaltenden Professional Darts Corporation (PDC).

Heute wurde nun bekannt, dass sich auch der letztjährige Halbfinalist Dave Chisnall mit dem Corona-Virus infiziert hat. Das bedeutet bereits den dritten Turnierausschluss, und wieder lässt die PDC die WM ohne ersichtliche Reaktion weiterlaufen. Insgesamt sind bereits neun positiv Getestete rund um das wichtigste Turnier des Darts-Jahres bekannt. Neben den genannten vier Spielern handelt es sich um zwei Journalisten, zwei Gäste von WM-Teilnehmern und einen Manager eines Spielers.

Keine Bubble für die Spieler

Im vergangenen Jahr fand die Weltmeisterschaft ohne Zuschauer statt, und die Spieler mussten sich in eine so genannte Bubble begeben. Das Hotel wurde für alle vorgegeben, und es war lediglich erlaubt, sich dort oder am Spielort aufzuhalten. Diesmal gibt es solche Vorkehrungen nicht, obwohl wieder Fans mit dabei sind. Die Spieler sind auf verschiedene Hotels verteilt und können sich ohne Einschränkungen frei bewegen. Einige betonen, dass sie sich selbst isolieren. So zum Beispiel der ehemalige Weltmeister Peter Wright. Auch Michael van Gerwen gab an, dass er nicht wisse, wie er das Virus bekommen habe. Allerdings hatte er Weihnachten mit seinen Landsleuten van der Voort und Dirk van Duijvenbode im Haus seines Managers gefeiert. Van Duijvenbode wurde heute Nachmittag negativ getestet und kann damit planmäßig sein Achtelfinale bestreiten.