Laura Klaphake und "Catch me": Wenn die Liebe zum Pferd wehtut

Sportschau. . 03:26 Min. . Das Erste. Von Volker Schulte.

Auch acht Monate nach der Trennung wird Laura Klaphake emotional, wenn sie über "Catch me if you can" redet. Die Erfolgs-Stute ist verkauft worden, für angestellte Reiterinnen wie Klaphake ist das eine Schattenseite ihres Jobs. Jetzt hat die 25-Jährige Vorkehrungen getroffen.